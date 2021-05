De Amerikaan Timmy is pas naar Zuid-Afrika verhuisd en hij beleefde al een onvergetelijk moment tijdens een doordeweeks fietstochtje. “Er stond een kudde van zeven giraffen gewoon op de weg”, klinkt het. “Die ene besloot aan mijn helm te ruiken.” Het dier nam zijn tijd om de fietser te begroeten, al was Timmy er niet helemaal gerust in. “Ik keek de hele tijd naar beneden, in shock. Ik kon haar adem voelen.”