Volleybalclub Roeselare haalt met Filip Gavenda nieuwe hoofdaanvaller

De 25-jarige hoofdaanvaller (2m02) speelde in het verleden in eigen land bij Puchov, Spu Nitra, Bratislava en Trencin. Ook deed hij ervaring op in Italië (Milan en Latina), Duitsland (Netzhoppers) en Spanje (CV Teruel). De Slovaakse international ondertekende bij Roeselare een overeenkomst voor een jaar.

“Bij Knack Volley zal hij samen met Michiel Ahyi de leegte ontstaan na het vertrek van Hendrik Tuerlinckx moeten helpen opvullen”, klinkt het op de site van Roeselare, dat afgelopen seizoen zowel de landstitel als de Beker van België won.