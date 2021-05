Gezocht: jonge koppels die zelf hun huis bouwen of verbouwen

Amper 21 is ze, en toch gaat de Looise Amber De Meersman in het VTM-programma Huis Gemaakt geen enkele renovatieklus uit de weg. Samen met haar vriend Kenny (24) renoveert ze een villa in Laakdal.

Met sloophamer en boormachine in de hand werken Amber en Kenny aan hun droomhuis, in de hoop om er uiteindelijk ook de eigenaars van te worden. Opvallend: de 21-jarige uitzendconsulente moet bij de renovatie allerminst onderdoen voor haar vriend Kenny, die schilder van beroep is. Gipsplaten zetten, het sanitair aansluiten, of een tegelvloer waterpas leggen … Ze doet het allemaal.

OPROEP. Zijn jij en jouw partner net als Amber en Kenny jonge twintigers die momenteel zelf hun huis aan het bouwen of verbouwen zijn? Laat het ons weten via onderstaand formulier. desa