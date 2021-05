Telefoon van slager Johan De Munck staat roodgloeiend na mopje van zijn beroemdste klant Remco Evenepoel

En of Johan De Munck van de gelijknamige slagerij langs de Ninoofsesteenweg in Schepdaal het woensdagavond druk had. Niet zoals gewoonlijk in zijn atelier met het bereiden van vlees, wel met het beantwoorden van tientallen telefoontjes en berichtjes. “Afkomstig van klanten die een item over de persconferentie van Remco Evenepoel gezien hadden op het journaal”, zegt Johan. “Daar werd Evenepoel onder meer gevraagd of de naam Johan De Muynck een belletje deed rinkelen, waarop Remco niet alleen zei dat het de laatste Belgische winnaar van de Giro is, maar dat Johan De Munck heel toevallig ook de naam is van zijn slager in Schepdaal.”

‘Voor goed vlees moet je bij hem zijn’, vertelde Remco er vlotjes als een volleerde marketeer achteraan.

“Een betere reclame kan ik mij niet inbeelden”, glundert Johan. “Niet verwonderlijk dat heel wat klanten het mopje maakten met de vraag hoeveel ik daar eigenlijk voor heb moeten betalen. Mijn telefoon stond roodgloeiend. Ik ben dan ook wel benieuwd of ik er de komende dagen iets van zal merken qua drukte in de winkel. Wat dan ook, het zal sowieso een van de gespreksonderwerpen zijn.”

Zelf is Remco wel al even geen vlees komen kopen bij slagerij De Munck. “Zijn familie is al vele jaren klant”, zegt Johan. ”Remco sprong vroeger zelf ook wel af en toe binnen, maar heeft logischerwijze al even heel andere zaken aan zijn hoofd.”

Blijft tot slot de hamvraag of Johan De Munck eigenlijk zelf al hoorde over zijn net niet naamgenoot Johan De Muynck. “Heel eerlijk gezegd had ik er nog niet over gehoord”, zegt Johan. ”We leren gelukkig elke dag nog een beetje bij.”

(Joost Van Liefferinge)