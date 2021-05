Bondscoach Roberto Martinez maakt op 17 mei EK-selectie Rode Duivels bekend

Dinsdag raakte bekend dat de EK-selecties komende zomer uitzonderlijk mogen bestaan uit 26 spelers, drie meer dan aanvankelijk voorzien. Het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA zette daarvoor het licht op groen. De maatregel moet voorkomen dat teams in de problemen geraken in het geval van coronabesmettingen en quarantaineverplichtingen. Onder meer Martinez was vragende partij voor een uitbreiding van de selecties. Voor elke wedstrijd zullen wel maar 23 spelers op het wedstrijdblad mogen staan, onder wie drie doelmannen.

De bondscoaches moeten de spelerslijst indienen op 1 juni, tien dagen voor de start van het EK. Daarna kunnen er voor de eerste match wel nog spelers worden vervangen in het geval van een ernstige blessure of ziekte. Tot die laatste categorie horen spelers die positief testen op het coronavirus of als “nauw contact” worden beschouwd van een positief getest persoon en dus in quarantaine moeten.

De Rode Duivels zijn op het EK ingedeeld in groep B. De Belgen openen hun toernooi op 12 juni in Sint-Petersburg tegen Rusland. Daarna spelen ze op 17 juni in Kopenhagen tegen Denemarken en op 21 juni, opnieuw in Sint-Petersburg, tegen Finland.