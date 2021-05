Real Madrid-trainer Zinédine Zidane verdedigt Eden Hazard na zwakke partij in Champions League: “Hij moet spelen”

Real Madrid-doelman Thibaut Courtois erkende woensdagavond dat zijn ex-club Chelsea veel kansen had in de terugmatch van de halve finale van de Champions League op Stamford Bridge. De Blues haalden het met 2-0, nadat de heenmatch in Madrid op 1-1 was geëindigd.

LEES OOK. De buizen en snoeiharde kritiek vliegen Eden Hazard om de oren in Spaanse en Engelse pers: “Een totale deceptie”

“Chelsea heeft een goede organisatie, ze verdedigen goed”, zei de Rode Duivel bij RMC Sport. “We hadden een goede kans via Karim Benzema, maar hun doelman pakte uit met een goede save.”

“In de tweede helft hadden ze veel kansen. Het is jammer dat we niet naar Istanboel (waar op 29 mei de finale plaatsvindt, nvdr.) gaan, maar we gaan proberen dit seizoen goed af te sluiten en sterker terug te keren volgend jaar. Het is jammer dat we niet meer spelers voorin kregen, toen ze met 1-0 leidden, om zo op zoek te gaan naar een goal”, besloot Courtois, die met enkele puike reddingen een zwaardere nederlaag voorkwam.

© REUTERS

“Hazard moet spelen”

Real Madrid-coach Zinédine Zidane was eerlijk in zijn analyse na de uitschakeling. “We kunnen wel zeggen dat Chelsea de overwinning verdiende”, zei de Fransman. Zidane maakte zijn spelers, die in aanvallend opzicht machteloos oogden, geen verwijten. “We vochten en probeerden het, maar het zat er niet. Chelsea gaat terecht naar de finale.”

De coach, die met Real in 2016, 2017 en 2018 de de Beker met de Grote Oren won, zag dat zijn ploeg het voorin moeilijk had. “We hebben niet veel goede kansen gehad. Daar moeten we naar kijken. Maar zoals ik al zei, ik ben erg trots op mijn jongens. Nu moeten we uitrusten en ons concentreren op de ontknoping in La Liga.”

En over de mindere wedstrijde van Eden Hazard, zei Zidane het volgende. “Eden moet spelen”, aldus de Fransman, die Hazard een basisplaats gunde tegen diens ex-club. “Hij moet zijn zelfvertrouwen herwinnen, beetje bij beetje, door te spelen. Hij heeft daar een reeks wedstrijden voor nodig. Het is een proces, dit was pas zijn tweede wedstrijd op een rij. Hij zal pas terug op niveau komen als hij kan spelen.”

LEES OOK. Dit valt niet goed in Madrid: Eden Hazard dolt vlak na uitschakeling met Chelsea-spelers en wordt neergesabeld in Spanje

© REUTERS

Chelsea-coach Thomas Tuchel bereikt voor het tweede jaar op rij de finale. Vorig jaar verloor de Duitser daarin met PSG van Bayern München.

“De eerste helft hadden we het moeilijk, want Real had veel balbezit, en er waren veel positiewissels bij hen”, aldus Tuchel. “Maar telkens toen we de bal recupereerden, hadden we een grote kans. In de tweede helft waren we heel sterk en hebben we veel zuivere kansen gecreëerd. Ook al was het moeilijk om te scoren. Ik moet mijn team feliciteren, ze bleven geconcentreerd. Hun mentaliteit was uitzonderlijk.”