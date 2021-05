Een op de tien vrouwen heeft een miskraam gehad. Een op de zeven zwangerschappen loopt fout. Die harde cijfers staan in een nieuw rapport in het wetenschappelijk vakblad The Lancet. “Een misgelopen zwangerschap wordt al veel te lang geminimaliseerd, vooral op psychologisch vlak”, zo klagen de onderzoekers aan. Steun bieden als partner en als omgeving is dus cruciaal. Maar hoe doe je dat?