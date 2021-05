Het coronavirus houdt de atletiekwereld nog altijd stevig in zijn greep. Er worden wel virtuele wegwedstrijden en micromeetings georganiseerd, maar voor de meeste piste-atleten is het nog altijd wachten. “Hopelijk wordt alles snel weer normaal”, zegt Belgisch beloftenkampioen Kobe Gieghase, die al meer dan een half jaar niet meer kon hamerslingeren in competitieverband.