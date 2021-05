Geen Belgische droomfinale: Chelsea kegelt onzichtbare Hazard en sterke Courtois uit Champions League

Kevin De Bruyne zal de enige Belg in de finale van de Champions League zijn. Niet Real Madrid, wel Chelsea wordt daarin de tegenstander van Manchester City. De tweede op een rij voor trainer Thomas Tuchel. Na de 1-1 in Madrid maakte de jonge bende van Chelsea er in eigen huis 2-0 van. De sterren van Real, Eden Hazard incluis, moesten met het schaamrood op de wangen terug naar de Spaanse hoofdstad.