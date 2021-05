De wolf die zich nu waarschijnlijk in en rond Kalmthout ophoudt liet zich in Nederland gewillig fotograferen. — © rr

Kalmthout, regio

Het Agentschap Natuur en Bos raadt kleinveehouders in de regio Kalmthout aan om hun weides extra te beveiligen of schapen op te sluiten. Cameravallen maken duidelijk dat er zich een wolf ophoudt in Grenspark Kalmthoutse Heide en de daarop aansluitende open gebieden.