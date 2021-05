Tiense roeier Ward Lemmelijn wint dankzij fenomenale eindsprint De Container Cup

Ward Lemmelijn heeft het geflikt. De wereldkampioen indoorroeien bewees nog maar eens dat zijn lichaam een wonder der natuur is en slaagde erin om in de laatste aflevering als eerste atleet ooit onder de acht minuten te duiken. Daarmee wint hij het hoogstaande tweede seizoen van De Container Cup met een voorsprong van amper een halve seconde op triatleet Marten Van Riel. Golfer Thomas Pieters verpulverde het golfrecord met een slag van 202 meter.