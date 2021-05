DOVO ontmantelt oorlogstuig in Riemst. — © TV Limburg

In Genoelselderen bij Riemst zijn er vanmiddag twee mortiergranaten gevonden tijdens graafwerken. Ontmijningsdienst DOVO werd opgeroepen om het springtuig te verwijderen. In de buurt rond Riemst wordt er regelmatig springtuig uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, maar niet in Genoelselderen.