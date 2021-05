Elise Mertens (WTA 16) is er woensdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het WTA-1.000 toernooi van Madrid (gravel/2.549.105 euro). De Hamontse moest geblesseerd opgeven in haar kwartfinale tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 7). Haar voormalige dubbelpartner leidde op dat moment met 6-1 en 4-0.