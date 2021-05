Vaccinatiebereidheid in Limburg bijna 100 procent. — © TV Limburg

De vaccinatiebereidheid in Limburg leunt tegen de 100 procent aan. Vaccinatiecentra in onze provincie zien amper afzeggingen, het belang van een coronaprik is doorgedrongen bij de Limburgse bevolking. Bij de 65-plussers heeft al bijna 95 procent minstens een prik gehad. Dokter Luc Hendrix van de eerstelijnszone Zuid-Oost-Limburg hoopt dat deze cijfers ook de jongeren zullen warm maken om zich te laten vaccineren.