Parket opent onderzoek naar lek over vaccinatie Veerle Heeren.

De documenten die u zag in de reportage zijn intussen het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek. Het parket van Limburg heeft de federale gerechtelijke politie van Limburg de opdracht gegeven om te onderzoeken wie die documenten heeft gelekt en of daarmee het medisch geheim geschonden is.