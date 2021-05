Alweer feest voor Deceuninck-Quick-Step. In de eerste etappe van de Ronde van de Algarve stond er in de massaspurt geen maat op Sam Bennett. De Ier was sneller dan Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) en Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA), en is ook meteen de eerste leider.