Handmade in Belgium-label uitgereikt aan het Lommelse bedrijf Creative Steel Design

“Wij zijn creatief met staal”, steekt medezaakvoerder Patrick Cuypers van wal. “Ons bekendste handgemaakt product is onze Fika-tafel. Met de naam Fika, Zweeds voor koffie, verwijzen we naar de Zweedse cultuur waar koffiepauze een ware kunst en onmisbare traditie is. Fika draait immers om bewust tijd maken voor elkaar en even bij te praten, onder het genot van een tasje koffie of andere lekkernij. Een filosofie die wij doortrekken in onze Fika-tafel: met die tafel willen we mensen namelijk samen gezellige momenten bezorgen. Het is een vierseizoenentafel: op warme zomerdagen koel je in het middenstuk jouw champagne of bier; in de winter schakel je dankzij een inbouwbrander om naar een heerlijk openhaard-gevoel.”Medezaakvoerder Els Van Hauter is alvast zeer trots met de toekenning van het Handmade in Belgium-label van UNIZO. “Met Creative Steel Design brengen we een warm en authentiek verhaal. We stoppen echt wel onze ziel in alle meubels die we maken, want we willen oprecht mensen met elkaar verbinden en meubels maken die vrijheid en plezier met zich meebrengen. De coronacrisis heeft iedereen nog meer doen beseffen hoe noodzakelijk verbinding, vrijheid en plezier zijn. We hopen dus om nog bij heel veel families letterlijk en figuurlijk extra warmte te brengen met onze Fika-tafels”, zegt ze met een knipoog.Een warm verhaal waarmee ook UNIZO Limburg zeer blij is. “Met het HIB-label zet UNIZO ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke, handgemaakte producten maken. Zo’n warm familiebedrijf als dat van Patrick en Els past perfect in dat plaatje”, besluit Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg die samen met Steven Lehaen, voorzitter UNIZO Lommel het label mocht uitreiken.