Samenwerking Velotril en Toerisme Beringen zorgt voor grote vloot aan elektrische huurfietsen in de regio

Roll Race Relax Velotril Bike Experience Centre is een imposant en trendy fietsbelevingscentrum met een ruime mix aan Belgische, Nederlandse en andere topmerken. Het is een initiatief van het ondernemerstrio Filip Vanderstraeten (Getax Logistics), Marc Hendrikx (Puntoo, GOit, Jools Bikes) en Jan Larosse (Alpamayo klimcentrum, eventlocatie De Turbien). Jan Larosse verduidelijkt: “Naast klassieke fietsen en e-bikes, bieden we als testcentrum ook de mogelijkheid om de nieuwste mountainbikes en racefietsen uit te proberen.Elke fietser kan er ook terecht voor een herstelling van zijn tweewieler, een nieuwe fietsoutfit, accessoires of simpelweg een kopje koffie in de loungebar.”FietsverhuurWil je een fiets huren voor een daguitstap of meerdaags verblijf in of rond Beringen? Vanaf april startte Velotril een samenwerkingsverband met Toerisme Beringen vzw. Wie een e-bike wil huren kan zeven dagen op zeven terecht bij Toerisme Beringen. “Door deze samenwerking komen we tegemoet aan de actuele behoeften van de klant”, zegt voorzitter van vzw Toerisme Beringen Ludo Claes. “De bezoeker kan zo, bij het huren van een fiets, alle gewenste toeristische routeopties, info en weetjes meekrijgen voor een fietservaring op maat én er zal steeds een volledig parate e-bike voor hem of haar klaarstaan.““We plannen uiteraard om, ook na de coronacrisis, ‘meer’ toeristen te mogen verwelkomen en hen op weg te helpen voor een gezellige fietstocht doorheen Beringen en omstreken”, besluit schepen van Toerisme Werner Janssen. Door ons ruime aanbod en door deze samenwerking biedt het fietsverhuur extra kansen om het toerisme in Beringen te laten groeien."