Tongeren

Twee dieven (beiden 21) van Bosnische en Franse nationaliteit kregen woensdag celstraffen van 37 maanden en geldboetes van 2.400 euro omdat ze meerdere diefstallen pleegden in wellnesscentra in België, waaronder een saunacomplex in Tongeren. Ze gingen aan de haal met portefeuilles en autosleutels uit de lockers. Zo konden ze verschillende voertuigen op de parkings stelen.