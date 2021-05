Liesbeth en Dirk wonen met hun dochters in hartje Maaseik. — © Luc Daelemans

Liesbeth en Dirk waren niet op zoek naar een nieuw huis. Tot ze per toeval op deze interbellumwoning in hartje Maaseik stootten. Met veel geestdrift gingen ze van start met de renovatie. De belangrijkste ingreep: de vide, waarmee ze veel licht en een groot ruimtegevoel in de woning creëerden.