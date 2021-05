Tickets Kinepolis van HBvL-Jeugdsterrencircuit blijven geldig

In verband met de tickets “1+1” die vorig jaar werden geschonken door Kinepolis aan de deelnemers van het HBVL-Jeugdsterrencircuit hebben we goed nieuws te melden.

“Die tickets blijven geldig tot 30 september 2021”, bevestigt Stijn Vanspauwen, Kinepolis-manager Box Office Sales & Marketing. “En we hebben nog meer goed nieuws want Kinepolis blijft ook dit seizoen sponsor van het grootste jeugdtoernooi van Vlaanderen. Voor iedere deelnemer ligt een ticket “1+1”klaar aan de inschrijvingstafel. Bij de online aankoop van 1 ticket krijg je 1 gratis filmticket.”

De deelnemers van de Masters krijgen nog extra filmtickets. Een extra reden om deel te nemen. “Nu nog hopen dat onze bioscopen snel weer mogen openen. Op dit ogenblik hebben we nog geen datum maar we hopen dat het overlegcomité op dinsdag 11 mei wat perspectief kan bieden aan onze sector”, vult Stijn Vanspauwen aan. En dat weten we wellicht ook of het jeugdsterrencircuit kan starten op 22 mei in TC Bocholt. Laat ons duimen.

