Zeldzaam: Beyoncé laat nog eens haar tweeling zien

De tweeling van Beyoncé en Jay Z is intussen bijna vier jaar oud, maar veel heeft de wereld Sir en Rumi nog niet gezien. Fans zijn dan ook door het dolle heen omdat er maandag een nieuwe foto is opgedoken met álle leden van het beroemde gezin erop.

Op het beeld, gemaakt door Beyoncé’s haarstyliste Neal Farinah en gedeeld door The shade room, staat de zangeres uiterst links. Jay Z staat rechts en de drie kinderen staan tussen hun ouders. Alle gezinsleden houden elkaars hand vast en zijn in het zwart-wit gekleed.

Fans vinden dat de kinderen van het stel razendsnel groter worden. De negenjarige Blue Ivy komt al tot aan de schouders van haar beroemde mama, die overigens hoge hakken draagt. Sir en Rumi hebben een flinke groeispurt gemaakt sinds ze in januari 2020 heel kort opdoken in enkele flitsende fragmenten van een video die Beyoncé deelde via Instagram.

Beyoncé toonde in het verleden af en toe een glimp van haar tweeling, die op 13 juni vier jaar wordt, maar vaak was hun gezicht niet (duidelijk) te zien. Blue Ivy zien we regelmatiger. Het meisje mag af en toe mee naar evenementen waarvoor haar ouders zijn uitgenodigd.