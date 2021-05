Hasselt

Brouwer Alken-Maes laat niets aan het toeval over om de heropening van de horeca vlot te laten verlopen. Een biertekort, zoals in Groot-Brittanië, hoeven we niet te vrezen. In Hasselt werd ook al een heropfrissing ‘tappen’ georganiseerd in de nieuwe Drugstore en daar valt zelfs een wereldprimeur te proeven.