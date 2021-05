Hanne en haar mama schreven een boek over opvoeden in een andere tijd: “Het moedergevoel kwam niet. Ik deed wat ik moest doen, maar was ongelukkig”

Wat een mooi duo, Hanne Luyten (37) en haar mama Anne Van Houtven (59). Met #onsmoeder schreven ze samen een eerlijk boek over opvoeden in een andere tijd. Waar de ene zich aan het credo van het Kinderheil te houden had – rust, regelmaat en reinheid – legt de ander haar drie kinderen liefst zo weinig mogelijk regels op. Een blik in acht thema’s op opvoeden over de generaties heen. Van generatiekloof en consequent zijn tot leren om los te laten en … op je 55ste nog uit de kast komen. Anne: “Aan mijn dochters vertellen dat ik met een vrouw samen ben, is het spannendste wat ik ooit heb gedaan.” Hanne: “Maar iemand die haar zo gelukkig maakt, konden we enkel met open armen ontvangen.”