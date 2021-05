Iran bedreigt VS met niet mis te verstane beelden: Capitool opgeblazen door raket

Iran onderhandelt dezer dagen in alle stilte met de Verenigde Staten over de reanimatie van het nucleair akkoord dat het land in 2015 sloot met het Westen. Alhoewel, in alle stilte? Een video waarin te zien is hoe het Amerikaanse Capitool wordt opgeblazen door een Iraanse raket zet de verhoudingen tussen beide landen weer op scherp.

De video waarin naast de ontploffing van het Capitool ook beelden te zien zijn van de Iraanse militaire macht, werd zondag uitgezonden door de Iraanse staatstelevisie, net voor een toespraak van leider ayatollah Ali Khamenei. Ook hij voerde de druk vervolgens op, met lof voor de Iraanse Revolutionaire Garde, die in het verleden verantwoordelijk was voor aanslagen tegen Amerikaanse doelwitten in de hele wereld. Bovendien had president Hassan Rouhani eerder op de dag al laten noteren dat de Verenigde Staten de “economische oorlog” tegen Iran verloren hadden, en dat de sancties tegen het land op hun laatste benen liepen.

De oorlogsretoriek van Iran doet niet het beste vermoeden over de slaagkansen van de onderhandelingen tussen Teheran en Washington D.C. over een nieuw akkoord over de Iraanse ambities om kernwapens te ontwikkelen, nadat voormalig president Trump in 2018 uit het vorige kernakkoord stapte.

Door de Iraanse dreigementen stijgt namelijk ook de druk op de Amerikaanse regering. Zo liet Pat Toomey, een invloedrijke Republikeinse senator, al weten dat “het de prioriteit van de regering-Biden moet zijn om te garanderen dat Iran zo’n aanval nooit kan uitvoeren”, en dat er dus geen sprake van kan zijn van te “capituleren door sancties te verlichten”.