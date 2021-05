Wat is het beste afwasmiddel? Huishoudexpert Zamarra Kok merkt grote verschillen en deelt een 10/10 uit

Hoewel de meeste huishoudens tegenwoordig een vaatwasser hebben, staat in iedere keuken wel een fles afwasmiddel. Juist voor die aangekoekte ovenschalen of vette pannen die niet in de vaatwasser mogen. Huishoudexpert Zamarra Kok stroopte haar mouwen op en testte tien breed verkrijgbare handafwasmiddelen. Met een theelepel afwasmiddel op een teiltje water zou je eigenlijk een hele vaat moeten kunnen doen, maar dat redden lang niet alle middelen uit de test.