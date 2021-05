Femma Rekem lanceert wandelzoektocht

Het traject van anderhalve kilometer vertrekt op de parking aan het kanaal en brengt je langs de mooiste plekjes van Oud-Rekem.“De wandelzoektocht is zo opgevat dat je hem niet vanuit je zetel kunt oplossen maar erop uit moet samen met je femmavriendinnen, of je gezin, op een coronaveilige manier uiteraard. De meeste leden kennen hun eigen dorp maar we hopen dat we met ' Oud-Rekem onder de loep' hun kunnen verbazen”, zegt bestuurslid Sabrina Tollenaers.Leden van Femma Rekem kunnen als extraatje kans maken op één van de twee geschenkbonnen ter waarde van 20 euro van de Gift & Concept store ‘Jane and Fred’, gelegen in Oud-Rekem. Hiervoor moeten ze hun ingevuld formulier terug indienen of een leuke selfie maken tijdens de wandeling. De printversie van de wandelzoektocht ´Oud-Rekem onder de loep´ wordt vanaf 1 mei gepubliceerd op www.facebook.com/femmarekem of kan opgevraagd worden via e-mail.Het wandeltraject is verhard en geschikt voor buggy en rolstoel.