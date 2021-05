Studenten van Hogeschool PXL breken in

"We koppelen deze eerste editie van ‘Breekt in’ aan onze bestaande openlesdag voor toekomstige studenten. Hier krijgen geïnteresseerden de kans om eens een echte les mee te volgen en om vragen te stellen aan onze docenten en studenten. Gezien de omstandigheden is het een onlineprogramma geworden maar dat is iedereen ondertussen al gewoon. Om 12.30 uur starten we met een inspiratiesessie van Stijn Swijns. Hij werd bekend als coach in de realityreeks Kamp Waes waarin kandidaten een week lang uitgedaagd werden door de Special Forces, een elite-eenheid binnen het Belgische leger. Zijn missie is om de deelnemers in een half uurtje tijd te inspireren en klaar te stomen voor de sessies van al onze opleidingen. We sluiten de namiddag af met Metejoor. Joris Van Rossem staat momenteel al 7 weken met zijn hit '1 op een miljoen' op de eerste plaats in de Vlaamse hitlijsten. Hij spreekt over zijn faalangst, zijn dromen en hij sluit af met één ultieme tip", aldus Ben Lambrechts. "We hebben bij de start van dit academiejaar ook gemerkt dat meer PXL-studenten voor een tweede bacheloropleiding zijn gegaan of zijn geschakeld van een graduaatsopleiding naar een bachelor. Op deze manier spelen we in op deze vraag en geven we onze huidige studenten ook alle kansen om de juiste (vervolg)studiekeuze te maken”, zegt directeur communicatie Gerrit Schuermans. De opvolger van Breekt uit?Op 19 en 20 mei 2015 hield een sociaal experiment alle studenten en personeelsleden van Hogeschool PXL buitengesloten. De hogeschool verwachte wel dat alle activiteiten bleven plaatsvinden. Het doel van het sociaal experiment was te anticiperen op de veranderingen in onze samenleving. Concreet verhuisden lessen en andere activiteiten naar een andere setting, of vonden lesgevers en studenten de hogeschool en zichzelf heruit door grensverleggende oplossingen. Sommige lessen vonden volledig digitaal plaats, wat paste binnen het principe ‘anytime, anywhere learning’. “We creëren een nieuwe, bijzonder onverwachte situatie om een nieuwe blik te werpen op onze dagelijkse gewoonten, en kijken tegelijk naar de toekomst. We willen testen of ons toekomstbeeld realistisch is,” zo luidden destijds de woorden van algemeen directeur Ben Lambrechts. “Op woensdag 11 maart 2020 sloten wij als eerste hogeschool preventief onze deuren en lieten we al onze lessen online doorgaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze hogeschool, die al sinds 2001 bekend staat als ‘de hogeschool met de laptop’, heeft hiervoor de technische middelen, expertise en know-how opgebouwd in de laatste twee decennia. Onze vijf succesvolle edities (van 2015 t.e.m. 2019) van ‘Breekt uit’ hebben zeker bijgedragen aan de wendbaarheid en snelheid waarmee we hebben kunnen schakelen als organisatie. Met dit nieuw concept willen we opnieuw jaarlijks onze organisatie uitdagen en wapenen voor de toekomst”, besluit Ben Lambrechts.