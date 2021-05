Meghan Markle brengt kinderboek uit over de band tussen Archie en prins Harry

De carrière van de Amerikaanse Meghan Markle krijgt een nieuwe wending: ze debuteert binnenkort als kinderboekenauteur. In haar eerste werk The bench schrijft ze een kortverhaal dat focust op de band tussen Archie en zijn vader: prins Harry. De lancering van het boekje is voorzien voor 8 juni.

Ze was al actrice, blogger, verteller en producer, maar nu slaat Meghan Markle (39) een andere weg in met een eerste kinderboek. Dat is een uitbreiding van een gedicht, dat ze naar eigen zeggen eerder schreef om haar wederhelft te verrassen op Vaderdag.

Haar eerste literaire worp krijgt The bench mee als titel, wat letterlijk vertaald ‘het bankje’ betekent, en zal veertig pagina’s tellen. De illustraties op de cover en binnenin zijn van de artiest Christian Robinson, die al samenwerkte met Pixar Animation Studios en prijzen won. In het verhaal zelf wordt de band tussen zoon en vader omschreven, gezien vanuit de ogen van de moeder. De inspiratie komt vanuit haar eigen gezinssfeer.

De hoogzwangere Meghan, die zichzelf als auteur ‘Meghan, hertogin van Sussex’ noemt, lanceert haar boek – niet toevallig in de week van Vaderdag 2021 – op 8 juni. Er zal ook een luisterboek beschikbaar zijn dat de hertogin zelf heeft ingesproken. Of het boek ook in België te verkrijgen zal zijn, is momenteel niet bekend.

Meghan Markle is niet de eerste vrouw binnen de Britse koninklijke familie die zich aan kinderverhalen waagt. Sarah Ferguson, tante van prins Harry, heeft in de loop der jaren verschillende boeken uitgebracht met de focus op een jong lezerspubliek.