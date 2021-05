Het coronavirus blijft voorlopig sterk aanwezig in onze provincie. De druk op de Limburgse ziekenhuizen is nog steeds groot. En het aantal coronabesmettingen zakt ook niet meer verder. De situatie in het Maasland en in Noord-Limburg blijft een aandachtspunt.

LEES OOK. Bekijk hier hoeveel mensen in jouw gemeente al gevaccineerd zijn