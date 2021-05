Limburgse Wandelchallenge: wandel- en speelplezier voor jong en oud in Voeren

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Voor Joris Gaens (Voerbelangen), burgemeester van Voeren, is een wandeling in Altenbroek pure nostalgie.

De herinnering aan de burgemeester zijn verleden is niet de enige reden waarom Gaens deze route graag volgt. De belangrijkste is namelijk

Burgemeester Joris Gaens — © rr

gewoon omdat het er prachtig is, dixit de burgervader. “Heel veel gronden zijn van Natuurpunt. Zij doen er dan ook alles aan om die landschappen zo mooi mogelijk te houden.” Ook heeft de Vlaamse regering het gebied erkend als cultuurhistorisch erfgoed. “Daardoor heeft Altenbroek een beschermende status gekregen”, besluit hij trots.

De wandeling vertrekt aan het Bezoekerscentrum Voerstreek. Vandaar zie je de monumentale kerk al liggen. Het gebouw is, net zoals de mooie pastorie met ommuurde tuin, beschermd als monument. We kuieren verder via één van de vele loopbruggetjes over de Voer langs enkele merkwaardige, historische gebouwen. Aan de Kinkenberg houden we even halt. Het gerestaureerde kapelletje en de eeuwenoude Herberg de Swaen nemen ons terug mee naar lang vervlogen tijden. Dit was

Kinkenberg — © rr

namelijk een vaste stopplek voor de postkoetsen die van Luik naar Aken reden.

Speelbos op de Voerenberg

Via een holle weg, waar we sporen van dassen terugvinden, klimmen we richting de top van de Voerenberg. Onderweg naar boven kunnen kinderen zich uitleven in het speelbos. Een klauterparcours, grote takkennesten en een boomhut garanderen ravotplezier. Even later dalen we af via verkeersluwe en onverharde wegen, voorbij het park van het kasteel van Altenbroek. We wandelen verder tussen velden en houtkanten naar het gehucht Meulenberg. Daar treffen we aan knooppunt 33 Villa Frésar. Dit herenhuis valt op door haar smalle, hoge bouw en de vele details die de gevel sieren.

Picknicken onder de fruitbomen

Van hier volgen we een onverhard pad tussen houtkanten en velden naar het gehucht Ketten, waar we de rivier de Voer terug oversteken. We komen op een verharde weg, die ons via boerenerven en enkele huizen naar de Steenboskapel brengt. Deze robuuste kapel werd opgetrokken met stenen van een Romeinse villa, die in de 19de eeuw op deze plek, een voormalige heirweg, werden opgegraven.

We lopen verder langs akkers en weilanden. Bij de educatieve belevingsboomgaard houden we even halt. Hier vind je klautertoestellen, wilgenhutten, een amfibieënpoel, een insectenhotel en speelse infoborden. In de zomer kan je van het onbespoten fruit proeven.

Nadat we even van de rust en het uitzicht hebben genoten op een van de picknickbanken, zetten we onze tocht verder. Door de velden stappen we weer naar het centrum van ’s-Gravenvoeren.

© rr

Praktisch

Wandeling: Voerstreek

Startplaats? Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13 in Voeren. Parkeren kan in de Boomstraat.

Lengte? 3,6 km, 4.900 stappen in 1 uur

Knooppunten? 24 – 23 – 22 – 34 – 33 – 32 – 31 -28 – 24

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

© www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.