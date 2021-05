Tweede leerjaar GBS De Zevensprong onderzoekt het klimaat

Het project CurieuzeNeuzen laat ons als individu participeren als daadwerkelijke burgerwetenschapper. 5000 sensoren, verspreid over tuinen, speelplaatsen en parken in heel Vlaanderen meten gedurende zes maanden elk kwartier de luchttemperatuur, bodemtemperatuur en bodemvochtigheid. Via een simkaart is de sensor verbonden en seint één keer per dag, én nacht, data door naar de centrale database. Via een handige online dashboard kan elke burgerwetenschapper live en op de voet de dagelijkse meetgegevens in zijn eigen tuin volgen. Uiteindelijk volgt er na zes maanden en persoonlijk rapport van ieders tuin met de resultaten van de analyse van de bodemstalen. Dit onderzoek boeit ook jongeren. Joachim, leerling van het tweede leerjaar van GBS De Zevensprong in Piringen, heeft samen met broer Benjamin, de sensor op correcte wijze geïnstalleerd, bodemstalen genomen en verzonden. Aan de hand van een PowerPointpresentatie (met hulp van broer Pak Pao) mocht Joachim zijn klasgenoten zijn projectje als burgerwetenschapper toelichten. Meester Jordy vond het prima om via een coronaveilige wandeling de sensor te gaan bekijken. Natuurlijk zijn de klasgenootjes nu ook erg curieus en zullen ze regelmatig de online gegevens mee opvolgen op het grote scherm in de klas.