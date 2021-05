Dat de Bruyne wereldtop is, wisten we al. Maar dit jaar loopt het bij Manchester City meer dan gesmeerd en dat is niet louter aan onze Belgische ster te danken. Natuurlijk is De Bruyne de patron bij City, maar er zijn nog enkele bepalende figuren in het elftal dat nog steeds op weg is om na de Premier League en de League Cup ook nog de Champions League binnen te halen.