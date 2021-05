COLUMN Michel Claesen: Nieuwe burgemeester?

Michel Claesen schrijft een column over het dagelijkse leven in Bilzen

Neen, mijnheer Sauwens, je hoeft je niet ongerust te maken. Er komt voorlopig nog geen nieuwe burgemeester. En neen, kiezers, er komen geen nieuwe verkiezingen. En als er toch nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zouden komen, heb je die zondagmorgen nog altijd de keuze om al dan niet deel te nemen aan het spelletje ‘voor het meeste rode bolletjes kleuren’. Want vanaf de volgende lokale verkiezingen is de stemplicht niet meer van toepassing. Ook de invloed van de lijststem wordt afgeschaft. Dus geen geruzie meer over wie op welke plaats komt te staan.

De termen lijsttrekker en lijstduwer zullen langzaam verdwijnen. Maar de kiezer krijgt nog meer beslissingsmacht want de stemmenkampioen van de grootste fractie moet proberen in twee weken een coalitie tot stand te brengen. Als dat niet lukt, komt de persoon met het meeste aantal stemmen uit de op een na grootste fractie aan de beurt. En nog belangrijker: de persoon met de meeste naamstemmen uit de grootste coalitiepartij wordt automatisch burgemeester.Wat zou de invloed zijn als we deze regels doortrekken naar de verkiezingen uit het verleden?

Bij de meest recente verkiezingen van 16 juni 2019 zou er niets veranderen. In de coalitie Trots op Bilzen en Beter Bilzen zou Johan Sauwens met 5.555 naamstemmen (de overgedragen stemmen tel ik dus niet meer mee) sowieso burgemeester geworden zijn. Alleen indien er na 14 dagen geen coalitie zou kunnen gevormd worden en Beter Bilzen Trots op Bilzen naar de oppositie zou verwijzen, zou Bruno Steegen burgemeester geworden zijn. Of een vervanging na x aantal jaar nog mogelijk wordt, is mij niet duidelijk. Maar als het niet zou mogen, zal er wel een omweg gevonden worden. Het verworpen resultaat van 2018 zou overigens geen verschil gemaakt hebben. Rekening houdend natuurlijk met het feit dat dezelfde coalitie zou gevormd worden.

Ook in 2012 had Sauwens de betere kaarten, zij het nipt met slechts 182 stemmen meer dan Frieda Brepoels. Doordat CD&V-Nieuw en N-VA toen beide dubbel zoveel zetels behaalden als Pro-Bilzen en Open Vld (10 tegenover 5) zouden coalitiegesprekken geleid kunnen hebben tot nachtvergaderingen. Gaan we nog 6 jaar terug, dan zou opnieuw Johan Sauwens aan zet geweest zijn met 3.670 naamstemmen, gevolgd door Bruno Steegen met 2.717 stemmen.

Jammer genoeg vond ik geen details meer van naamstemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in de 20ste eeuw. De kans is groot dat Leon Haffmans tussen 1947 en 1979 burgemeester zou gebleven zijn. Ook over Frans Wijnen zal geen discussie ontstaan, aangezien de CVP in 1976 een absolute meerderheid behaalde van 15 zetels op 27. 1982 zou discussie opgeleverd hebben, want CVP bleef de grootste partij, maar het was Johan Sauwens (toen VU) die met de sjerp aan de haal ging ondanks een achterstand van 3 zetels. Ook voor Pierre Stroeken zou het in 1988 moeilijk geweest, zijn want de toenmalige PVV haalde slechts 5 van de 29 zetels. 1994 zou terug naar onze huidige burgemeester gaan, want de Volksunie haalde toen net geen meerderheid.

Benieuwd wat 2024 ons gaat brengen. Wat zal de invloed zijn van het afschaffen van de stemplicht, gaan coalitiegesprekken anders verlopen en zal er verkiezingspropaganda gevoerd moeten worden in Hoeselt?