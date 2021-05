Horeca open, verkiezing binnen: de eerste politicus die scoort omdat ze een coronarebel is

LIBERTAD -in hoofdletters- was de enige slogan van Ayuso. Het vatte haar rebellie tegen de coronamaatregelen van de nationale regering samen. — © REUTERS

Niet eens twee jaar geleden werd Isabel Díaz Ayuso een korte carrière toegedicht. Bij de verkiezingen in de autonome regio Madrid kreeg haar Partido Popular (PP) een zware dreun. Verlies, dat had de partij in de regio niet meer meegemaakt sinds 1991. Bij de verkiezingen van dinsdag blies ze echter iedereen omver. Nu wordt haar een grote nationale carrière voorspeld. Hoe ze dat voor elkaar kreeg? Door te rebelleren tegen de coronamaatregelen, hoewel Madrid heel zwaar werd getroffen. Het klinkt tegenstrijdig maar is het niet.