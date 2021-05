Willebroek

Het melden van een illegale lozing van (stook)olie, dreigt de omwonenden van een beek in Willebroek zuur op te breken. De beek is privéterrein maar via de openbare weg makkelijk bereikbaar. Daardoor dreigen de omwonenden voor de hele factuur van brandweer en sanering op te draaien. “Dat weigeren we”, zeggen ze.