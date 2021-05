Romain Grosjean keert na beruchte crash terug op F1-circuit voor demonstratie en testsessie in wagen Lewis Hamilton

Romain Grosjean zal eind juni, tijdens de Grote Prijs Formule 1 van Frankrijk op het circuit Paul Ricard in Le Castellet, zijn terugkeer in de F1 vieren. De Fransman, die eind november vorig jaar zwaar crashte in de koninginnenklasse van de autosport, werkt in zijn thuisland een demonstratie- en testsessie af. Dat heeft renstal Mercedes gemeld.