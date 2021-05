5 mei 1921: Gabrielle Bonheur Chanel lanceert in haar Parijse winkeltje een nieuwe geur die inslaat als een bom, en in geen tijd uitgroeit tot een icoon: Chanel N°5. Honderd jaar later is het nog steeds een van de meest verkochte parfums ter wereld, wereldwijd wordt elke dertig seconden een flesje verkocht. Met dank aan een blunder van een assistent.