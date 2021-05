“Woont die man in een poppenhuis?” Internet lacht om foto van Amerikaanse oud-president

“We zijn blij dat we deze prachtige foto kunnen delen van de president en de first lady van de Verenigde Staten op bezoek bij de Carters in Plains, Georgia.” Het bericht van het Carter Center, de organisatie van oud-president Jimmy Carter, was nietszeggend. President Biden en zijn echtgenote Jill hadden vorige week een bezoek gebracht aan de Carters, het bijhorende fotomomentje was al vergeten voor het de media haalde.

Maar… dat was buiten het internet gerekend. Daar werd graag gelachen met het beeld. Want lijken Carter (96) – president van 1977 tot 1981 – en zijn echtgenote Rosalynn (93) daar niet héél klein op?

Maar in tegenstelling tot wat de grapjurken suggereerden, woont Jimmy Carter niét in een poppenhuis. De man is 1,77 meter groot, zijn echtgenote 1,65 meter. Telkens amper een handvol centimeters dan de Bidens. Het verschil is natuurlijk een gevolg van een optische illusie die ontstond doordat de fotograaf een groothoeklens gebruikte, waardoor objecten aan de zijkant van het beeld groter lijken.