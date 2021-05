Boomstambrug naar 17de eeuwse Dalerschans in Zutendaal

Dat betekent dat het historisch gebied voortaan ook vanuit de Daalstraat bereikbaar is. “Daarmee verhogen we de toegankelijkheid zowel voor toeristen als voor bewoners”, zegt schepen van toerisme Dirk Smits (ZVP). De brug zorgt meteen ook voor een verbinding tussen de Veldstraat en de woonwijk Geerkensveld. Om het gebied volledig te ontsluiten kocht de gemeente zo’n veertig are grond aan in de Dorper Bemd. De boomstambrug is ontworpen in functie van het historisch karakter van de omgeving. “Het werk sluit ook aan op het ontwerp van de hangbrug die er al eerder geïnstalleerd werd”, zegt schepen van openbare werken Matty Coninx (ZVP). “De nieuwe brug is gemaakt van inlandse eik en zes meter lang.” (cn)