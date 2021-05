Gratis water te krijgen aan het Dorpsplein

Wie water nodig heeft kan de volgende weken terecht aan het Dorpsplein in Zonhoven. Daar voorziet een aannemer een kraantje waar je gratis kan komen tappen.

Aan het Dorpsplein bouwt een aannemer momenteel aan het complex ‘Dorpsdreef’. Zoals bij het begin van elke werf wordt eerst een droogzuiging geplaatst, en worden op korte tijd grote hoeveelheden water opgepompt. Vaak wordt dat water elders weer in de berm of in een beek geloosd. Veel gemeenten verplichten aannemers al om dat water gratis ter beschikking te stellen aan geïnteresseerden.

“Wij hebben nu zelfs twee kranen geïnstalleerd: één voor hoog- en één voor laagdebiet. Dus ook mensen die professioneel veel water nodig hebben, kunnen bij ons hun tonnen komen vullen,” laat Jonas Moens van Bouwbedrijf Dethier weten. Particulieren die wat water nodig hebben voor hun planten, kunnen eveneens wat bidons vullen. Het gratis water is voorradig, zolang de droogzuiging op de werf nodig is. TR