Verbrand niet op dat eerste terrasje: zes zonnecrèmes die níét plakken

Zonbescherming voor je gezicht gebruik je niet à la Gwyneth Paltrow als highlighter, maar over je hele gezicht en liefst dagelijks. Is dat dan geen plakboeltje? Niet met de nieuwe texturen, zegt beautyredactrice Franciska Bosmans.

Ik heb het niet zo voor Gwyneth Paltrow. Als actrice stoort ze me totaal niet, maar dat ze op haar online platform Goop vaak incorrecte, soms gevaarlijke wijsheden deelt, frustreert me mateloos, zeker omdat ze als celeb zo’n groot bereik heeft.

Het hoogtepunt van mijn Paltrow-ergernis is de recente video op vogue.com waarin ze toont hoe ze zonbescherming gebruikt: op haar neus en de “plekjes die de zon écht raakt”. Dat blijken haar jukbeenderen, kin en kaken te zijn.

Doe dit niet na, tenzij je wilt dat die plekjes mooi afsteken tegen een voor de rest gehavend gezicht. Zonbescherming is geen highlighter, ze hoort op élk naakt stukje huid. Ze stelt door de zon veroorzaakte huidveroudering als rimpels en pigmentvlekken uit, maar beschermt ook tegen huidkanker. (Melanoom is de vijfde meest voorkomende kanker in België.) Daarom gebruik je ze liefst élke dag van het jaar, ook op een bewolkte winterdag.

Ook voldoet de oogcrèmehoeveelheid die Paltrow smeert niet. Op je gezicht hoor je een halve theelepel of twee vingerlengtes product te smeren om de vermelde SPF-bescherming te garanderen. (Erg veel, ik weet het.)

Gruw je van het idee je gezicht elke dag vol plakkerige zonnecrème te smeren? De nieuwe texturen zijn licht, hydrateren, laten geen witte waas achter en werken extra in op huidveroudering. Toch als je ze over je héle gezicht smeert.

Lekker licht

De zonnefilters hechten zich perfect aan de huid zonder dat je ze voelt zitten. Peptiden en niacinamide helpen rimpels en vlekjes tegengaan.

Capital Soleil UV-Age Daily SPF50+, Vichy, 19,95 euro

Meer dan uv

Bescherming tegen uv-straling, pollutie, pollen en blauw licht in een frisse, lichte textuur. Met hydraterende en huidveroudering bestrijdende plantenextracten.

UV Plus Anti-Pollution SPF50, Clarins, 58 euro

Minerale mathouder

Deze getinte bescherming met minerale filters houdt de gecombineerde of vette huid mat en verdoezelt roodheden.

Photoderm Cover Touch SPF50+ van Bioderma, 20,91 euro

Ook voor de gevoelige huid

Matte finish, hoge bescherming, vrij van parfum en budgetvriendelijk op de koop toe.

Ambre Solaire Super UV Fluid SPF50+, Garnier, 14,99 euro

Anti-ageingwater

De waterachtige formule met peptiden en hyaluronzuur belooft een stralende huid en minder opvallende rimpels.

Age Repair FusionWater SPF50, Isdin, 33,10 euro

Made in Korea

Korea staat bekend om zijn zonbescherming die erg fijn in gebruik is. Deze werkt perfect onder make-up en bevat enkel minerale filters.

Oh My Sun Protection Tone Up Base SPF50+, Yadah, 18,99 euro, via Be-oo-kay