Houthalen-Helchteren

Woensdagmorgen rond 7 uur is een arbeider zwaar verbrand bij een explosie bij het galavanisatiebedrijf Galva Power in Houthalen. Door een chemische reactie in een zinkbad stroomde vloeibaar staal door de hal. Een arbeider die hulp bood aan het verbrande slachtoffer, raakte lichter gewond.