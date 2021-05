Het voelt nogal meta, wanneer we met Cath Luyten een Zoomgesprek starten over het nieuwe seizoen van Buurman, Wat Doet U Nu?. Wij horen de presentatrice immers uit over de reeks waarin ze zelf een hoop mensen uithoorde. Mensen zoals Sien Eggers, Petra De Sutter en Benny Claessens, die haar mateloos intrigeren.