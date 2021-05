Vanop 5 meter hoogte kunnen nieuwsgierigen de kunstzinnige taferelen ontdekken in de stedelijke academie Kunstkoepel in Bilzen. — © Johnny Geurts

Bilzen

Omdat in coronatijd bezoekers niet binnen mogen in de kunstacademie in Bilzen bedachten de leerkrachten een opmerkelijke stunt. Rondom het gebouw zijn stellingen tot 5 meter hoog gebouwd om nieuwsgierigen toch te laten binnengluren in de ateliers.