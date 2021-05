Vrouw (22) filmt emotioneel weerzien met hond nadat ze anderhalf jaar gescheiden werden door corona

De Australische Mikayla Neil zat noodgedwongen meer dan anderhalf jaar vast in Nieuw-Zeeland toen het land in lockdown ging in de strijd tegen het coronavirus. Dat betekende ook dat ze haar hond Tess al die tijd moest missen. Maar sinds kort zijn de reisbeperkingen tussen Nieuw-Zeeland en Australië versoepeld, waardoor Mikayla naar huis kon reizen. En dat betekende een emotioneel weerzien met haar trouwe viervoeter. De hartverwarmende beelden gaan nu de wereld rond.