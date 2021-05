Bij de instorting van een metrobrug in Mexico-Stad zijn intussen al minstens 23 doden geteld. Zeker 70 mensen raakten gewond, enkelen zijn zwaargewond, aldus burgemeester Claudia Sheinbaum. Onder de doden zijn ook kinderen. Het is nog niet duidelijk wat de instorting veroorzaakt heeft. Mogelijk is er minderwaardig materiaal gebruikt bij de bouw van de brug.