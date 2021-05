Belgen in het buitenland kunnen zich hier laten vaccineren

Belgen die in het buitenland verblijven, worden in principe daar ook gevaccineerd. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om in België de nodige spuitjes te krijgen, zeker als ze verblijven in landen die niet werken met dezelfde coronavaccins als in België, zo staat op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Bij de vaccinatie primeert normaal gezien de verblijfplaats. Buitenlanders die in België geregistreerd zijn, krijgen ook een uitnodiging voor vaccinatie in België. En voor Belgen in het buitenland is het algemene principe dat ze zich in de mate van het mogelijke laten vaccineren in het land waar ze verblijven.

Maar de Belgen in het buitenland kunnen er ook voor kiezen om zich toch in België te laten vaccineren. Op de website van Buitenlandse Zaken staat een lijst van een 150-tal landen of territoria waar met andere vaccins wordt gewerkt. Belgen die daar wonen en op de ambassade of het consulaat-generaal ter plaatse zijn ingeschreven, kunnen zich preregistreren voor vaccinatie in België. Ook hun partner van een andere nationaliteit en meerderjarige kinderen kunnen in België de prikjes krijgen. “Volgens de taskforce vaccinatie zou de eigenlijke vaccinatie voor de Belgen die wonen in een van de landen op deze lijst vermeld, mogelijk moeten kunnen zijn vanaf juni, op voorwaarde dat de vaccinatiecampagne voortgaat zoals gepland”, aldus Buitenlandse Zaken.

Belgen die wonen in landen die dezelfde vaccintypes gebruiken als België, krijgen de raad om zich ter plaatse te laten vaccineren. Maar ook zij kunnen er toch voor kiezen om zich alsnog in België te laten inenten. Dat zou ten vroegste vanaf augustus kunnen.

De Taskforce Vaccinatie heeft laten weten dat volgens de voorlopig vastgestelde kalender dat vanaf augustus 2021 kan gebeuren.