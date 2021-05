Hasseltse Chibi Ichigo neemt lockdownplaat op met vriend Umi Defoort: Chibumiverse

Chibumiverse. Dat is de naam van het nieuwe album van de Hasseltse hiphopster Chibi Ichigo en haar Brusselse vriend Umi Defoort. Een unicum want beide muzikanten brachten nog nooit eerder samen een plaat uit. Maar daar heeft onder meer Covid-19 nu dus verandering in gebracht. Beiden waren te bewonderen in de laatste reeks van de Slimste mens er wereld. Dat bracht hun veel naambekendheid, maar hun specifieke stijl en muziek zullen ze daardoor niet verloochenen.