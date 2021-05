Gemeentebestuur Herk-de-Stad onderzoekt toekomst van vijf parochiekerken

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad onderzoekt de toekomst van de vijf parochiekerken en vraagt daarvoor ook de hulp van de Herkenaren. De kerken kosten het gemeentebestuur jaarlijks heel wat geld en worden nog maar beperkt in gebruik genomen. Het doel is om de kerken terug aan de inwoners te geven, maar dan met eventuele neven- of herbestemmingen. Tegen de zomer moet het kerkenbeleidsplan voor de vijf kerken afgewerkt zijn.